Чтобы служила не один сезон: стилист научила правильно выбирать сумку

Сумка - это один из ключевых составляющих стильного образа. Она "собирает" его и "склеивает" в полноценное произведение гардеробного искусства. При этом важно помнить, что данное изделие нельзя оценивать отдельно, а обязательно в составе будущего образа.
Стилист Альбина Чимирис рассказала в Instagram как выбрать сумку, чтобы она подходила именно вам и прослужила не один сезон.
Относительно вместимости, тут все понятно. Размер зависит от количества вещей, которые вы планируете носить с собой при той или иной возможности.
Стиль. Нет необходимости скрупулезно изучать все существующие стили в одежде с учебником, чтобы грамотно составлять образы на каждый день. Достаточно научиться хотя бы чувствовать их общее настроение.
Если образ более официальный (преобладают плотные костюмные ткани, прямые линии, каблук и тому подобное) следует выбирать структурированные сумки с острыми углами (сумка-портфель, тоут и подобные).
В более расслабленный образ (мягкие линии и ткани, низкий ход) гармонично впишется сумка мягкой формы или же структурированная, однако закругленная ("седло", "мешок", шопер, кроссбади со сглаженными углами).
Как правильно выбрать сумку (freepik)
Качество. Кроме конечно же состава изделия едва ли не наибольшее значение в восприятии имеют детали: фурнитура, швы, декор. Их следует научиться анализировать, если хотите находить достойные варианты не за все деньги мира.
Напомним, ранее стилист научила правильно носить сарафан на бретельках.
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