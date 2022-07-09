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Щоб служила не один сезон: стиліст навчила правильно вибирати сумку

Як вибрати сумку (freepik)
Автор: Марина Настевич

Сумка - це одна із ключових складових стильного образу. Вона "збирає" його і "склеює" у повноцінний витвір гардеробного мистецтва. При цьому важливо пам’ятати, що даний виріб не можна оцінювати окремо, а обов’язково у складі майбутнього образу.

Стиліст Альбіна Чимирис розповіла в Instagram, як обрати сумку, щоб вона підходила саме вам і прослужила не один сезон.

При виборі сумки, перш за все, потрібно керуватися основними критеріями:

  • місткість (що і куди в ній плануєте носити)
  • стиль, в який плануєте інтегрувати
  • якість матеріалу (від цього безпосередньо залежить ціна та строк служби)
  • актуальність форми


Щодо місткості, тут все зрозуміло. Розмір залежить від кількості речей, які ви плануєте носити з собою при тій чи іншій нагоді.



Стиль. Немає необхідності скурпульозно вивчати усі існуючі стилі в одязі з підручником, щоб грамотно складати образи на кожен день. Достатньо навчитися хоча б відчувати їх загальний настрій.

Якщо образ більш офіційний (переважають плотні костюмні тканини, прямі лінії, підбори тощо) слід обирати структуровані сумки з гострими кутами (сумка-портфель, тоут та подібні).



У більш розслаблений образ (м‘які лінії та тканини, низький хід) гармонійно впишеться сумка м’якої форми або ж структурована, проте заокруглена ("сідло", "мішок", шопер, кросбаді зі згладженими кутами).



Як правильно вибрати сумку (freepik)

Якість. Окрім звичайно ж складу виробу чи не найбільше значення у сприйнятті мають деталі: фурнітура, шви, декор. Їх слід навчитися аналізувати, якщо хочете знаходити достойні варіанти не за всі гроші світу.

Основні моменти, які псують візуальне сприйняття та "здешевлюють" виріб (навіть дуже дорогий):

  • застібки та карабіни: часто виробники хочуть зекономити, тому закуповують партію однакових і використовують їх на різні моделі. Таким чином, карабіни можуть бути надто великими/малими по відношенню до самої сумки і цим власне "різати" око
  • надто блискучий металевий декор/фурнітура, що дуже виділяються на фоні виробу та вибиваються із загального ансамблю
  • неякісні/нерівні шви
  • коли матеріал, котрий за задумкою має явно бути структурованим (цупким і тримати форму), "пливе"
  • дисгармонія форми корпусу та клапану виробу (наприклад, корпус квадратний, а клапан круглий)

Нюанси при виборі сумки (фото: instagram.com/albina_chmrs)

Нагадаємо, раніше стиліст навчила правильно носити сарафан на бретельках.

А ще ми писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.

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