Щоб служила не один сезон: стиліст навчила правильно вибирати сумку

При виборі сумки, перш за все, потрібно керуватися основними критеріями:

місткість (що і куди в ній плануєте носити)

стиль, в який плануєте інтегрувати

якість матеріалу (від цього безпосередньо залежить ціна та строк служби)

актуальність форми



Щодо місткості, тут все зрозуміло. Розмір залежить від кількості речей, які ви плануєте носити з собою при тій чи іншій нагоді.





Стиль. Немає необхідності скурпульозно вивчати усі існуючі стилі в одязі з підручником, щоб грамотно складати образи на кожен день. Достатньо навчитися хоча б відчувати їх загальний настрій.



Якщо образ більш офіційний (переважають плотні костюмні тканини, прямі лінії, підбори тощо) слід обирати структуровані сумки з гострими кутами (сумка-портфель, тоут та подібні).





У більш розслаблений образ (м‘які лінії та тканини, низький хід) гармонійно впишеться сумка м’якої форми або ж структурована, проте заокруглена ("сідло", "мішок", шопер, кросбаді зі згладженими кутами).





Як правильно вибрати сумку (freepik)

Якість. Окрім звичайно ж складу виробу чи не найбільше значення у сприйнятті мають деталі: фурнітура, шви, декор. Їх слід навчитися аналізувати, якщо хочете знаходити достойні варіанти не за всі гроші світу.

Основні моменти, які псують візуальне сприйняття та "здешевлюють" виріб (навіть дуже дорогий):

застібки та карабіни: часто виробники хочуть зекономити, тому закуповують партію однакових і використовують їх на різні моделі. Таким чином, карабіни можуть бути надто великими/малими по відношенню до самої сумки і цим власне "різати" око

надто блискучий металевий декор/фурнітура, що дуже виділяються на фоні виробу та вибиваються із загального ансамблю

неякісні/нерівні шви

коли матеріал, котрий за задумкою має явно бути структурованим (цупким і тримати форму), "пливе"

дисгармонія форми корпусу та клапану виробу (наприклад, корпус квадратний, а клапан круглий)

Нюанси при виборі сумки (фото: instagram.com/albina_chmrs)