Щоб служила не один сезон: стиліст навчила правильно вибирати сумку

Сумка - це одна із ключових складових стильного образу. Вона "збирає" його і "склеює" у повноцінний витвір гардеробного мистецтва. При цьому важливо пам’ятати, що даний виріб не можна оцінювати окремо, а обов’язково у складі майбутнього образу.
Стиліст Альбіна Чимирис розповіла в Instagram, як обрати сумку, щоб вона підходила саме вам і прослужила не один сезон.
Щодо місткості, тут все зрозуміло. Розмір залежить від кількості речей, які ви плануєте носити з собою при тій чи іншій нагоді.
Стиль. Немає необхідності скурпульозно вивчати усі існуючі стилі в одязі з підручником, щоб грамотно складати образи на кожен день. Достатньо навчитися хоча б відчувати їх загальний настрій.
Якщо образ більш офіційний (переважають плотні костюмні тканини, прямі лінії, підбори тощо) слід обирати структуровані сумки з гострими кутами (сумка-портфель, тоут та подібні).
У більш розслаблений образ (м‘які лінії та тканини, низький хід) гармонійно впишеться сумка м’якої форми або ж структурована, проте заокруглена ("сідло", "мішок", шопер, кросбаді зі згладженими кутами).
Як правильно вибрати сумку (freepik)
Якість. Окрім звичайно ж складу виробу чи не найбільше значення у сприйнятті мають деталі: фурнітура, шви, декор. Їх слід навчитися аналізувати, якщо хочете знаходити достойні варіанти не за всі гроші світу.
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