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СМИ нашли "исторический прототип" Савченко

STYLERLIFE        27.03.2018 - 18:50
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Народного депутата сравнили из известными личностями

Надежде Савченко нашли "исторические прототипы" в виде полковника Максима Кривоноса и Сотника Ивана Гонты. Об этом пишет ТСН.

Автор считает, что народный депутат – это смесь двух этих ипостасей.

"Савченко – это такая "реинкарнация" Кривоноса и Гонты в одном человеке. Смелая к "обезбашенности", но вместе с тем недалекая, самоуверенная и легко становится инструментом в чужих руках. Кривоносу повезло больше, чем Савченко – тем, кто мог бы его использовать, было не до того. Один претендент на украинские земли, Речь Посполитая, собиралась вместе после Желтых Вод, Корсуня и смерти короля, а второй, Московское царство, еще помнил опыт войн с Речью Посполитой (при активном участии русинов) и не спешил искать проблем на голову. А вот гайдамаков их смелость и бескомпромиссность не спасла от участи быть использованными в чужих интересах", - сказано в тексте.

Автор отмечает, что сторонники Савчеко – это зеркало нашей постколониальности.

"Украинская храбрость, способность кооперироваться, инициативность, находчивость, упорство долгие годы и упрямыми усилиями Кремля были канализированы в образ казака-Рубайло, который готов махать саблей в любое время и в любом месте, несмотря на обстоятельства. Временами по шевченковским "я резал все, что господином называлось". И не имеет значения – резать сотнями или тысячами", - пишет издание.

По мнению автора, люди не способны уже различить бунт и заколот, поддавшись образу "героического освобождения" Надежды Савченко.

Кстати, экс-замглавы СБУ раскрыл интересные подробности из жизни Надежды Савченко.

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Теги: Надежда Савченко
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