ЗМІ знайшли "історичний прототип" Савченко

Народного депутата порівняли з відомими особистостями

Надії Савченко знайшли "історичні прототипи" у вигляді полковника Максима Кривоноса і Сотника Івана Гонти. Про це пише ТСН.

Автор вважає, що народний депутат - це суміш двох цих іпостасей.

"Савченко — це така собі "реінкарнація" Кривоноса і Гонти в одній людині. Смілива до "обезбашенності", але разом з тим недалека, самовпевнена і легко стає інструментом у чужих руках. Кривоносові пощастило більше, ніж Савченко — тим, хто міг би його використати, було не до того. Один претендент на українські землі, Річ Посполита, збиралася докупи після Жовтих Вод, Корсуня і смерті короля, а другий, Московське царство, ще пам'ятав досвід воєн з Річчю Посполитою (за активної участі русинів) і не поспішав шукати проблем на голову. А от гайдамаків їхня сміливість і безкомпромісність не врятувала від долі бути використаними в чужих інтересах", - сказано в тексті.

Автор зазначає, що прихильники Савчеко – це дзеркало нашої постколоніальності.

"Українська хоробрість, здатність кооперуватися, ініціативність, винахідливість, завзятість довгими роками і впертими зусиллями Кремля були каналізовані в образ козака-рубайла, який готовий махати шаблею будь-коли і будь-де, незважаючи на обставини. Часами за шевченковим "я різав все, що паном звалось". І не має значення — різати сотнями чи тисячами", - пише видання.

На думку автора, люди не здатні вже розрізнити бунт і заколот, піддавшись образу "героїчного визволення" Надії Савченко.

До речі, екс-заступник голови СБУ розкрив цікаві подробиці з життя Надії Савченко.

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