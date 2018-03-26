"Неоднозначная фигура": экс-замглавы СБУ раскрыл интересные подробности из жизни Надежды Савченко

Он подчеркнул, что на самом деле фигура Савченко – довольно странная

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун раскрыл интересные и неоднозначные подробности из жизни Надежды Савченко. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, фигура Надежды Савченко была неоднозначной задолго до того, как она вернулась из плена. Ягун обратил внимание, что некоторые представители власти пытались на Савченко сделать свой пиар.

"Батькивщина" включила ее в свой список (на выборы в Раду), кто-то включил ее в делегацию ПАСЕ, президент не переставал говорить о "нашей Надежде". В результате сегодня они получили репутационный подрыв", - считает экс-заместиль главы СБУ.

Он подчеркнул, что на самом деле фигура Надежды Савченко – довольно странная и ее история начинается не в 2014 году, после того, как ее схватили в плен, а раньше.

"По той информации, которая есть у меня и которую подтверждают офицеры, служившие вместе с ней, здесь очень много странных совпадений. Во-первых, с таким характером – она всегда была такая – ее учеба на летном факультете уже была вызовом. Девушка с таким сложным характером всегда выходила за допустимые рамки, в отличие от других курсантов, поэтому неоднократно были моменты, когда руководство было готово принять решение о ее исключении. Вместе с тем, по неизвестным причинам, кто-то звонил сверху и одномоментно решались все вопросы", - заявил Ягун.

Он считает, что Савченко была членом молодежной организации, имевшей отношение к Социал-демократической партии (объединенной), (лидеров которой был Виктор Медведчук).

Генерал-майор также упомянул о пребывании Надежды в составе контингента украинский миротворцев в Ираке.

"Совершенно непонятно, каким образом она, будучи штурманом авиации, попала в ограниченный контингент наших миротворцев в Ирак, где стала участником боевых действий. Также офицеры рассказывали: то, что она там вытворяла, не совсем соответствовало морально-этическим нормам наших офицеров. Она была абсолютно неконтролируемой, могла позволить себе куда-то уехать, потом привозят ее неизвестно откуда наши партнеры американцы. И вот эти вещи, которые офицеру стоили бы если не увольнения, то отправки домой, ей сходили с рук", - сказал Ягун.

"И во время Майдана, как теперь мы видели, она не столько была на стороне активистов, сколько появлялась на стороне войск, вела какие-то переговоры", - добавил он.

Напомним, что Савченко предложили "политическое убежище" в "ЛНР".