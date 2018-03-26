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"Неоднозначна фігура": екс-заступник голови СБУ розкрив цікаві подробиці з життя Надії Савченко

STYLERLIFE        26.03.2018 - 17:39
Фото: Надія Саченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Саченко (РБК-Україна)

Він підкреслив, що насправді фігура Савченко – досить дивна

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягунов розкрив цікаві та неоднозначні подробиці з життя Надії Савченко. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, фігура Надії Савченко була неоднозначною задовго до того, як вона повернулася з полону. Ягунов звернув увагу, що деякі представники влади намагалися Савченко зробити свій піар.

"Батьківщина" включила її в свій список на вибори в Раду), хтось включив її делегацію в ПАРЄ, президент не переставав говорити про "нашої Надії". В результаті сьогодні вони отримали підрив репутації", - вважає екс-заместиль голови СБУ.

Він підкреслив, що насправді фігура Надії Савченко – досить дивна і її історія починається не в 2014 році, після того, як її схопили в полон, а раніше.

"За тією інформацією, яка є у мене і яку підтверджують офіцери, які служили разом з нею, тут дуже багато дивних збігів. По-перше, з таким характером – вона завжди була така – її навчання на льотному факультеті вже була викликом. Дівчина з таким складним характером завжди виходила за допустимі рамки, на відміну від інших курсантів, тому неодноразово були моменти, коли керівництво було готове прийняти рішення про її виключення. Разом з тим, з невідомих причин, хтось дзвонив зверху і одномоментно вирішувалися всі питання", - заявив Ягунов.

Він вважає, що Савченко була членом молодіжної організації, яка мала відношення до Соціал-демократичної партії (об'єднаної), (лідерів якої був Віктор Медведчук).

Генерал-майор також згадав про перебування Надії у складі контингенту український миротворців в Іраку.

"Абсолютно незрозуміло, яким чином вона, будучи штурманом авіації, потрапила в обмежений контингент наших миротворців в Ірак, де стала учасником бойових дій. Також офіцери розповідали, що вона там робила, не зовсім відповідало морально-етичним нормам наших офіцерів. Вона була абсолютно неконтрольованою, могла дозволити собі кудись виїхати, потім привозять її невідомо звідки наші партнери американці. І ось ці речі, які офіцерові коштували б якщо не звільнення, то відправки додому, їй сходили з рук", - сказав Ягунов.

"І під час Майдану, як тепер ми бачили, вона не стільки була на боці активістів, скільки з'являлася на боці військ, вела якісь переговори", - додав він.

Нагадаємо, що Савченко запропонували "політичний притулок" в "ЛНР".

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Теги: Надежда Савченко
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