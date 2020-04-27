СМИ узнали, когда могут открыть метро в Киеве

В Киеве собираются открыть метро (фото: РБК-Украина)

В Киеве могут запустить метро уже во второй половине мая

Карантин в Украине ввели 12 марта и продолжили его до 11 мая. Многих украинцев волнует вопрос, когда же ожидать возобновления работы метрополитена. В СМИ начала появляться информация о возможном открытии метро 18 мая.

Но воспользоваться транспортом смогут только люди со специальными пропусками, то есть сотрудники медицинской сферы, правоохранители, работники торговли. Для остальных украинцев метро заработает с июня. Об этом сообщает издание Kkreshatyk.news ссылаясь на источник в Офисе президента.

В это же время, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о возобновлении работы метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабинет министров Украины.

По его словам, на данный момент в столичном метрополитене нет точной информации о дате возобновления работы.

"Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о работе подземки. Согласно постановлению правительства, ограничения, в том числе и о работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения. Решение о закрытии метро в Киеве, Днепре и Харькове приняло правительство, и возобновления работы метрополитена будет зависеть от решений Кабмина", - сказал Кличко.

Кстати, как сообщил глава Минздрава, карантин в Украине могут завершить раньше, пропустив несколько этапов из плана, обнародованного Кабинетом министров на прошлой неделе. То есть страна может перейти с первого этапа сразу же к третьему или даже четвертому. По словам Ляшко, все будет зависеть от динамики распространения коронавируса в Украине.

Как мы ранее писали, в Украине транспорт могут запустить раньше срока.