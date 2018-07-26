СМИ узнали о назначении проректором Одесского медуниверситета экс-замминистра здравоохранения

Владлена Дубинина (фото: oood.com.ua)

После длительного отпуска в ОНМедУ вернулась Владлена Дубинина

В Одесский медуниверситет после длительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком вернулась проректор Владлена Дубинина. Об этом сообщает издание "Южный курьер", опубликовав соответствующие документы.

Отмечается, что ранее Владлена Дубинина работала не только в ОНМедУ, но и некоторое время занимала должность заместителя министра здравоохранения Украины.

В ОНМедУ после длительного отпуска вернулась проректор Владлена Дубинина (uc.od.ua)

В ОНМедУ после длительного отпуска вернулась проректор Владлена Дубинина (uc.od.ua)

Владлена Дубинина долгое время работала в области оперативной гинекологии, в 2003 году защитила кандидатскую диссертацию, в том же году перешла на работу в университетскую клинику, которая первая в Украине стала многопрофильной.

Проработав начмедом до 2008 года, она защитила докторскую диссертацию на тему раннего прогнозирования рака эндометрия. В 2008 году возглавила университетскую клинику, а уже в 2010 году стала заместителем министра здравоохранения. Через полгода вернулась в Одессу в связи с рождением первого сына. С 2011 года и до выхода в декрет была проректором ОНМедУ.

Владлена Дубинина (фото: izbirkom.org.ua)

Жена главврача Одесского областного онкодиспансера Олега Лукьянчука. Отзывы о Дубининой на Одесском форуме как о хирурге-профессионалке - крайне благожелательны.

Ранее Styler писал о том, что ректор Одесского национального медицинского университета Валерий Запорожан был уволен за нарушение трудового договора.