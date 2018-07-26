ЗМІ дізналися про призначення проректором Одеського медуніверситету екс-заступника міністра охорони здоров'я

Владлена Дубініна (фото: oood.com.ua)

Після тривалої відпустки в Одму повернулася Владлена Дубініна

В Одеський медуніверситет після тривалої неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною повернулася проректор Владлена Дубініна. Про це повідомляє видання "Південний кур'єр", опублікувавши відповідні документи.

Наголошується, що раніше Владлена Дубініна працювала не тільки в ОНМедУ, але і деякий час обіймала посаду заступника міністра охорони здоров'я України.

В ОНМедУ після тривалої відпустки повернулася проректор Владлена Дубініна (uc.od.ua)

В ОНМедУ після тривалої відпустки повернулася проректор Владлена Дубініна (uc.od.ua)

Владлена Дубініна довгий час працювала в області оперативної гінекології, в 2003 році захистила кандидатську дисертацію, в тому ж році перейшла на роботу в університетську клініку, яка першою в Україні стала багатопрофільною.

Пропрацювавши начмедом до 2008 року, вона захистила докторську дисертацію на тему раннього прогнозування раку ендометрію. У 2008 році очолила університетську клініку, а вже в 2010 році стала заступником міністра охорони здоров'я. Через півроку повернулася в Одесу у зв'язку з народженням першого сина. З 2011 року і до виходу в декрет була проректором ОНМедУ.

Владлена Дубініна (фото: izbirkom.org.ua)

Дружина головного лікаря Одеського обласного онкодиспансеру Олега Лук'янчука. Відгуки про Дубініну на Одеському форумі як про хірурга-професіоналку - дуже доброзичливі.

Раніше Styler писав про те, що ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан був звільнений за порушення трудового договору.