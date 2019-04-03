Так и не смогла увидеть дочь: история погибшей на Донбассе пулеметчицы растрогала до слез

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Пулеметчица Яна Червоная погибла в результате вражеского обстрела позиций

В сети опубликовали трогательное видео с погибшей на Донбассе женщиной-добровольцем Яной Червоной, где она рассказывает о своих детях. Соответствующий ролик опубликован в Facebook-сообществе батальона "Айдар".

Репортаж, который обнародовали в сети, датирован 2 марта, и буквально через месяц, 2 апреля Яна Червоная погибла в результате вражеского обстрела позиций в Луганской области.

"Дочь спрашивает, когда я приеду, а я даже не знаю, что ей ответить. Хотелось бы сказать, конечно, что быстрее, что скоро, но я понимаю, что тогда я ее обману. Хочется, с одной стороны, дочь увидеть, а с другой - пацанов бросать не хочется. А вдруг они в наступление пойдут, а вдруг их обстреляют", - рассказала в интервью девушка.

Также известно, что захоронения предварительно состоятся в четверг. Об этом сообщил журналист харьковского сайта 057.ua Олег Скрипник, который знал Яну Червоную лично. Неравнодушные украинцы имеют возможность помочь мужу погибшей и детям: 5168 7422 3086 1985 - Сергей Червоный.

Фото: (facebook.com/Батальон "АЙДАР")

Подписчиков растрогала история молодой девушки, которая погибла защищая родину. Украинцы поблагодарили Яну за отвагу и храбрость:

"Детям обязательно поможем";

"Вечная память!"

"Жаль, очень жаль. Теперь у ее деток есть свой ангел на небе, но лучше бы она осталась с ними на земле... "

"Царство небесное";

Напомним, что на Донбассе скончался 24-летний боец. Дмитрий Кравченко умер 31 марта прямо во сне на позиции "Зенит", неподалеку от Донецкого аэропорта в день своего 24-летия.

Мы публиковали фото и историю украинских героев, которые погибли на войне в зоне проведения ООС в марте. А также сообщали, что с 18 по 24 марта на Донбассе от вражеских атак погибло пятеро украинских бойцов.