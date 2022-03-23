UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смотрите видео, как чеченцы бьют российских оккупантов под Киевом

Чеченцы на стороне Украины воюют с оккупантами (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В сети показали, как чеченские бойцы, воюющие на стороне Украины против российского захватчика, бьют оккупантов под Киевом - в районе Бучи и Гостомеля.

Кадры опубликованы на YouTube-канале сына президента Ичкерии Аслана Масхадова.

Отметим, что речь идет о бойцах Международного миротворческого батальона имени Шейха Мансура.

"Мы должны консолидироваться против террора над чеченским народом, который происходит с молчаливого согласия президента России Путина. Объединившись вместе, мы становимся единым целым, потому что единство является нашей силой", - говорится в описании видео.

"Мы публикуем этот документальный видеоматериал с образовательной целью, чтобы рассказать людям правду, какой она есть на самом деле", - добавили авторы.

Также есть видео, на котором чеченские бойцы говорят, что "дали порцию свинца" российским оккупантам под Киевом, которых там было около 200 человек.

При этом чеченцы уничтожили три российских танка.

Что известно о БШМ

Этот батальон является добровольческим вооруженным формированием, который с 2014 года участвует в российско-украинской войне на стороне Вооруженных сил Украины и состоит преимущественно из чеченцев, эмигрировавших из россии после российско-чеченских войн.

Батальон под командованием Муслима Чеберлоевского (псевдо) назван в честь первого имама Кавказа, лидера кавказских горцев в конце XVIII века, который активно боролся против оккупации Чечни Российской империей.

Сейчас бойцы батальона имени Шейха Мансура, как и воины батальона имени Джохара Дудаева, наводят страх на так называемых "кадыровцев" и их главаря.

Добавим, что Гостомель и Буча пока полностью под оккупацией. Вместе с тем, 23 марта стало известно, что эти города, а также Ирпень, взяты в кольцо бойцами ВСУ. То есть, у российских захватчиков есть лишь два выхода - сдаться или погибнуть.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаГостомельВторжение России в Украину