Смотрите видео, как чеченцы бьют российских оккупантов под Киевом

Отметим, что речь идет о бойцах Международного миротворческого батальона имени Шейха Мансура.

"Мы должны консолидироваться против террора над чеченским народом, который происходит с молчаливого согласия президента России Путина. Объединившись вместе, мы становимся единым целым, потому что единство является нашей силой", - говорится в описании видео.

"Мы публикуем этот документальный видеоматериал с образовательной целью, чтобы рассказать людям правду, какой она есть на самом деле", - добавили авторы.

Также есть видео, на котором чеченские бойцы говорят, что "дали порцию свинца" российским оккупантам под Киевом, которых там было около 200 человек.

При этом чеченцы уничтожили три российских танка.

Что известно о БШМ

Этот батальон является добровольческим вооруженным формированием, который с 2014 года участвует в российско-украинской войне на стороне Вооруженных сил Украины и состоит преимущественно из чеченцев, эмигрировавших из россии после российско-чеченских войн.

Батальон под командованием Муслима Чеберлоевского (псевдо) назван в честь первого имама Кавказа, лидера кавказских горцев в конце XVIII века, который активно боролся против оккупации Чечни Российской империей.

Сейчас бойцы батальона имени Шейха Мансура, как и воины батальона имени Джохара Дудаева, наводят страх на так называемых "кадыровцев" и их главаря.