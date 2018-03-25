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"Смотрю в окно - у соседа дача рассыпалась": жители Авдеевки рассказали о последствиях обстрела

STYLERLIFE        25.03.2018 - 14:53
Фото: обстрел Авдеевки (facebook.com/ato.news)
Фото: обстрел Авдеевки (facebook.com/ato.news)

Боевики обстреляли город из 120 мм минометов

Местные жители прифронтовой Авдеевки  рассказали, как их застал обстрел, такой силы, какого не было уже давно. И показали разрушенные имения. Об этом информирует "Военное телевидение".

Как сообщалось, пятницу, 23 марта, боевики провели обстрел гражданской инфраструктуры города Авдеевка, применяя минометы  калибра 120 миллиметров.

Наблюдатели СЦКК провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки и установили, что огонь по гражданской инфраструктуре города велся с н.п. Спартак с применением минометов 120 мм калибра.

На вопрос журналиста, откуда стреляют, местный житель четко говорит:
"Яковлевка-Миниральное. Там сепары стоят".

Стоит отметить, что под контролем пророссийских боевиков находится и Яковлевка - село в Ясиноватском районе Доненцкой области, и Минеральное - поселок Ясиноватского района Доненцкой области. 

Последствия обстрела Авдеевки (видео: youtube.com/Військове телебачення України)

Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик", расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома. О случившемся проинформированы представители СММ ОБСЕ.

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Теги: война на Донбассе, Авдеевка
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