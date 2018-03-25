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"Дивлюся у вікно - у сусіда дача розсипалася": мешканці Авдіївки розповіли про наслідки обстрілу

STYLERLIFE        25.03.2018 - 14:53
Фото: обстріл Авдіївки (facebook.com/ato.news)
Фото: обстріл Авдіївки (facebook.com/ato.news)

Бойовики обстріляли місто зі 120 мм мінометів

Місцеві жителі прифронтовій Авдіївки розповіли, як їх застав обстріл, такої сили, якого не було вже давно. І показали зруйновані маєтки. Про це інформує "Військове телебачення".

Як повідомлялося, п'ятницю, 23 березня, бойовики провели обстріл цивільної інфраструктури міста Авдіївка, застосовуючи міномети калібру 120 міліметрів.

Спостерігачі СЦКК провели фотофіксацію наслідків обстрілу Авдіївки і встановили, що вогонь по цивільній інфраструктурі міста вівся з н.п. Спартак із застосуванням мінометів 120 мм калібру.

На питання журналіста, звідки стріляють, місцевий житель чітко говорить:
"Яковлівка-Миниральная. Там сепари стоять".

Варто відзначити, що під контролем проросійських бойовиків знаходиться і Яковлівка - село в Ясинуватському районі Доненцкой області, і Минеральне - селище Ясинуватського району Доненцкой області.

Наслідки обстрілу Авдіївки (відео: youtube.com/Військове телебачення України)

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано потрапляння боєприпасів в господарські будівлі та присадибні ділянки мирних жителів садового товариства "Персик", розташованого в районі залізничного перегону Авдіївка - Донецьк. На цих ділянках частково зруйновані дачні будинки. Про те, що трапилося проінформовані представники СММ ОБСЄ.

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Теги: война на Донбассе, Авдеевка
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