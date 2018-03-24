Боевики нарушили тишину: в штабе показали последствия субботнего обстрела Авдеевки

Никто из местных жителей не пострадал

Наблюдатели СЦКК провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки и установили, что огонь по гражданской инфраструктуре города велся с н.п. Спартак с применением минометов 120 мм калибра.

Об этом 24 марта сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Обстрелянная Авдеевка (фото: facebook.com/ato.news)

"23 марта установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре противник вел с н.п. Спартак в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120 мм калибра. Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества "Персик" , расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, повреждены заборы", - сообщили в СЦКК.

Обстрелянная Авдеевка (фото: facebook.com/ato.news)

Никто из местных жителей не пострадал.

Наблюдатели миссии ОБСЕ проинформированы о случившемся, отметили в штабе.

Обстрелянная Авдеевка (фото: facebook.com/ato.news)

Как известно, 23 марта в штабе АТО заявили, что боевики сорвали перемирие, которое длилось двое суток, обстреляв Авдеевку со 120 мм минометов.

Обстрелянная Авдеевка (фото: facebook.com/ato.news)

Второго марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с пятого марта. В ОРДЛО заявили, что поддерживают режим "полной тишины", который должен был начаться с 00:00 пятого марта.

Скриншот страницы facebook.com/ato.news

Вместе с тем обстрелы со стороны ОРДЛО продолжаются, а украинская сторона СЦКК заявила о том, что используя "режим всеобъемлющего перемирия", боевики скрыто сосредотачивают военную технику и вооружения на территории, временно неподконтрольной Украине.