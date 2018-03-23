"Маскировочное действие": эксперт оценил состояние российских войск на Донбассе

Он обратил внимание, что ОБСЕ продлила свою миссию на Донбассе еще на год

Военный эксперт Олег Жданов рассказал про состояние российских оккупационных войск на Донбассе на данное время. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Обозреватель".

По его словам, в настоящее время Россия проводит на оккупированных территориях Донбасса "маскировочные мероприятия".

"Они выполняют слова президента России - "их там нет", - заявил Жданов.

"Россия проводит маскировочные мероприятия для того чтобы обезопасить себя в плане доказательной базы присутствии ее войск на нашей территории. Чтобы, например, когда кто-то из них попадает в плен, на вопрос: "Ты кто?" - он мог бы ответить: "Никто", - добавил он.

Жданов обратил внимание, что ОБСЕ продлила свою миссию на Донбассе еще на год, и "от России опять будут требовать обеспечить допуск на все объекты".

"Таким образом, для России это нормальное маскировочное действие", - считает эксперт.

Олег сомневается, что численность российских войск на оккупированной территории будет увеличиваться.

"У них больше нет сил и возможностей. Сейчас они сформировали на нашей территории группировку численностью порядка 35 тысяч. Техника поставлена, люди укомплектованы. В случае необходимости будет происходить ротация техники и доукомплектование", - заявил Жданов.

Напомним, что в Украине запретили две книги бывшего премьер-министра Украины, сбежавшего Николая Азарова. Как известно, после политической карьеры он "переквалифицировался" в писателя и издал две книги о "государственном перевороте в Украине".