"Маскувальна дія": експерт оцінив стан російських військ на Донбасі

Він звернув увагу, що ОБСЄ продовжила свою місію на Донбасі ще на рік

Військовий експерт Олег Жданов розповів про стан російських окупаційних військ на Донбасі на даний час. Про це він повідомив у коментарі виданню "Обозреватель".

За його словами, в даний час Росія проводить на окупованих територіях Донбасу "маскувальні заходи".

"Вони виконують слова президента Росії - "їх там немає", - заявив Жданов.

"Росія проводить маскувальні заходи для того, щоб убезпечити себе в плані доказової бази присутності її військ на нашій території. Щоб, наприклад, коли хтось із них потрапляє в полон, на питання: "Ти хто?" - він міг би відповісти: "Ніхто", - додав він.

Жданов звернув увагу, що ОБСЄ продовжила свою місію на Донбасі ще на рік, і "від Росії знову будуть вимагати забезпечити допуск на всі об'єкти".

"Таким чином, для Росії це нормальна маскувальна дія", - вважає експерт.

Олег сумнівається, що чисельність російських військ на окупованій території буде збільшуватися.

"У них більше немає сил і можливостей. Зараз вони сформували на нашій території угруповання чисельністю близько 35 тисяч. Техніка поставлена, люди укомплектовані. У разі необхідності буде відбуватися ротація техніки та доукомплектування", - заявив Жданов.

Нагадаємо, що в Україні заборонили дві книги колишнього прем'єр-міністра України, який втік Миколи Азарова. Як відомо, після політичної кар'єри він "перекваліфікувався" у письменника і видав дві книги про "державний переворот в Україні".