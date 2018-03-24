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Бойовики порушили тишу: в штабі показали наслідки суботнього обстрілу Авдіївки

STYLERLIFE        24.03.2018 - 10:15
Фото: будинок після обстрілу в Авдіївці (flickr.com/osce)
Фото: будинок після обстрілу в Авдіївці (flickr.com/osce)

Ніхто з місцевих мешканців не постраждав

Cпостерігачі СЦКК провели фотофіксацію наслідків обстрілу Авдіївки та встановили, що вогонь по цивільній інфраструктурі міста вівся з н.п. Спартак  із застосуванням мінометів 120 мм  калібру.

Про це 24 березня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Обстріляна Авдіївка (фото: facebook.com/ato.news)

"23 березня встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі противник вів з н.п. Спартак у період з 13:20 по 14:20, застосовуючи міномети 120 мм  калібру.  Зафіксовано влучання боєприпасів у господарські будівлі та присадибні ділянки мирних мешканців садового товариства "Персик", розташованого у районі залізничного перегону Авдіївка – Донецьк. На цих ділянках частково зруйновано дачні будинки, пошкоджено огорожу", - повідомили в СЦКК.

Обстріляна Авдіївка (фото: facebook.com/ato.news)

Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Спостерігачі місії ОБСЄ поінформовані про подію, зазначили у штабі.

Обстріляна Авдіївка (фото: facebook.com/ato.news)

Як відомо, 23 березня у штабі АТО заявили, що бойовики зірвали перемир'я, яке тривало дві доби, обстрілявши Авдіївку зі 120 мм мінометів. 

Обстріляна Авдіївка (фото: facebook.com/ato.news)

Другого березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з п'ятого березня. В ОРДЛО заявили, що підтримують режим "повної тиші", який мав початися з 00:00 п'яторго березня. 

Скріншот сторінки facebook.com/ato.news

Разом з тим обстріли з боку ОРДЛО тривають, а українська сторона СЦКК заявила про те, що використовуючи "режим всеохоплюючого перемир’я",  бойовики приховано зосереджують військову техніку та озброєння на території, тимчасово непідконтрольній Україні. 



 

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Теги: война на Донбассе, война в Украине
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