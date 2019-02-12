Смягчающие обстоятельства: Дронову могут дать больше, чем Зайцевой

Коллаж РБК-Украина

Правозащитник не верит в раскаяние Дронова

На сегодняшних дебатах по смертельному ДТП в Харькове на Сумской адвокат одного из пострадавших попросил дать Геннадию Дронову Максимальный срок, а при вынесении срока Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства.

Смягчающими обстоятельствами для Алены Зайцевой может стать то, что она искренне раскаялась, а ее родители оказывали материальную помощь пострадавшим.

Также адвокат Ковалевой сказал, что не верит в сочувствие Дронова, а его раскаяние было "хорошо срежиссированным спектаклем, для которого он заучил имена 12 потерпевших".

"Почему-то 20-летняя девушка нашла в себе силы признать вину, а почти 60-летний мужчина - нет", сказал адвокат.

Также известно, что Геннадий Дронов отказался выступать на дебатах и передал слово своему адвокату.

Напомним, раньше мы писали, что прокурор попросил 10 лет лишения свободы для Зайцевой и Дронова.

А также сообщали, что мать, потерявшая единственного сына в тот день, не верит в искренность раскаяния Зацевой.