Она просто посигналила: адвокат высказалась о цинизме Зайцевой

Коллаж РБК-Украина

Правозащитница считает, что вина Алены Зайцевой полностью доказана

Лариса Матвеева, которая представляет в суде интересы пострадавших в деле смертельного харьковского ДТП на Сумской, уверена, что Алена Зацева даже не пыталась тормозить перед тем, как произошло столкновение с автомобилем второго фигуранта, Геннадия Дронова. Об этом она заявила на дебатах ,которые происходили в понедельник, 11 февраля.

Адвокат сказала, что Зайцева даже не "пыталась тормозить, она просто посигналила". А сразу же после ДТП оказалось, что у нее нет прав, а какието люди сразу стали договариваться, чтобы их быстро привезли.

Дальше прозвучала всем известная фраза "Только маме не говори", - говорит Матвеева. Всем этим событиям есть видеоподтверждения, снятые на бодикамеры полицейских.

По мнению правозащитницы, вина, как Зайцевой, так и Дронова, полностью доказана. При этом Матвеева категорически не согласна с мнением прокуратуры, не допустившей результаты независимой экспертизы, сделанной в Днепре. Напомним, именно специалисты из Днепропетровского НИИ пришли к выводу, что скорость Lexus перед аварией достигала 106 километров в час.

Кроме того, адвокат обратила внимание на характеристики обвиняемой, которая вела разгульный и беспечный образ жизни. Будучи студенткой ХНУ имени Каразина, она постоянно пропускала занятия.

Адвокат Лариса Матвеева (фото: newsroom.kh.ua)

Напомним, что следующее судебное заседание началось уже сегодня, 12 февраля, в 14:00. На нем должны будут выступить обвиняемые.

Ранее мы писали о том что, мать погибшего в ДТП в Харькове на Сумской, на недавно прошедшем судебном заседании сказала, что не верит в раскаяние Алены Зайцевой и никогда не простит ту, которая забрала жизнь ее единственного сына.

Также мы сообщали, что адвокаты Зайцевой хотели приобщить к делу медицинскую экспертизу о плохом состоянии здоровья обвиняемой, а именно то, что ей был диагностирован ряд тяжелых заболеваний.

К слову, прокуроры просят 10 лет лишения свободы для обвиняемых в смертельном ДТП.