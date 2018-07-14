"Снаряды летали прямо через террикон": украинский боец рассказал, как Донбасс обстреливали из РФ

Фото: РБК-Украина

Боец участвовал в боях за освобождение Мариуполя

Механик-водитель БМП взвода связи 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины 28-летний Дмитрий Ворона рассказал, как в 2014 году россияне начали массированные артобстрелы украинских позиций. По его словам, огонь велся с территории РФ. Об этом он рассказал в интервью изданию "Факты".

Фото: Дмитрий Ворона (fakty.ua)

Боец сообщил, что лично видел, как обстрелы велись с территории РФ.

"Да. Как-то наша техника расположилась под терриконом, который стоял прямо на границе: с одной стороны — Украина, с другой — Россия. Там я отчетливо видел, откуда обстрелы. Снаряды летали прямо через террикон. Видел их разведку (вышки с антеннами) и артиллерию (в основном пушки Д-30). Все это находилось под Гуково",- сказал Дмитрий.

Также он отметил, что украинская сторона не стреляла в ответ.

"Под Краснопартизанском мы около двух недель просидели под обстрелами, регулярно отправляя раненых в тыл. Огонь в сторону России не открывали", - сообщил военный.

Также украинец рассказал, как именно попал на войну.

"Я из Запорожья. Призвали на срочную службу за год до начала войны — в апреле 2013-го. Тогда мне было 23 года. Сразу попал в 72-ю бригаду. В Донецкую область мы пришли в числе первых соединений ВСУ в конце апреля 2014 года. Моим боевым крещением стало освобождение Мариуполя. В этом году местные волонтеры разыскали меня, пригласили в этот город, где не так давно мне вручили медаль "За оборону Мариуполя", - рассказал Ворона.

Фото: Дмитрий Ворона (в центре) награжден медалью (fakty.ua)

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