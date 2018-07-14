"Снаряди літали прямо через терикон": український боєць розповів, як Донбас обстрілювали з РФ

Фото: РБК-Україна

Боєць брав участь у боях за визволення Маріуполя

Механік-водій БМП взводу зв'язку 72-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України 28-річний Дмитро Ворона розповів, як у 2014 році росіяни почали масові артобстріли українських позицій. За його словами, вогонь вівся з території РФ. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Факти".

Фото: Дмитро Ворона (fakty.ua)

Боєць повідомив, що особисто бачив, як обстріл велися з території РФ.

"Так. Якось наша техніка розташувалася під териконом, який стояв прямо на кордоні: з одного боку — Україна, з іншого — Росія. Там я чітко бачив, звідки обстріл. Снаряди літали прямо через терикон. Бачив їх розвідку (вишки з антенами) і артилерію (в основному гармати Д-30). Все це знаходилося під Гуково", - сказав Дмитро.

Також він зазначив, що українська сторона не стріляла у відповідь.

"Під Краснопартизанськом ми близько двох тижнів просиділи під обстрілом, регулярно надсилаючи поранених в тил. Вогонь у бік Росії не відкривали", - повідомив військовий.

Також українець розповів, як саме потрапив на війну.

"Я із Запоріжжя. Призвали на строкову службу за рік до початку війни — в квітні 2013-го. Тоді мені було 23 роки. Відразу потрапив у 72-ю бригаду. В Донецьку область ми прийшли в числі перших з'єднань ЗСУ в кінці квітня 2014 року. Моїм бойовим хрещенням стало визволення Маріуполя. В цьому році місцеві волонтери розшукали мене запросили в це місто, де не так давно мені вручили медаль "За оборону Маріуполя", - розповів Ворона.

Фото: Дмитро Ворона (в центрі) нагороджений медаллю (fakty.ua)

Як раніше писав Styler, в мережі розповіли історію бійця ООС, який "дає по зубах ворогові" (фото).

Герої, загиблі в червні 2018 року