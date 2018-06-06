"Снижение ночной температуры": синоптики рассказали, какой будет погода 7 июня

Дожди ожидаются только в южных областях Украины
Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг, 7 июня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В гидрометцентре отметили, что по всей территории нашей страны ожидается снижение ночной температуры, преимущественно – без осадков.
Фото: Погода 7 июня (meteo.gov.ua)
В западных областях ясно, температура ночью +8...+10°, днем +20...+22°. Ветер восточный, 3-8 м/с, ночью и днем – без осадков.
В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25...+27°. Ветер восточный, 3-8 м/с.
В центральном регионе Украины ясно, температура ночью +7..+9°, днем около +20...+22°. Ветер северный, 3-8 м/с. Ночью и днем – без осадков.
На севере нашей страны преимущественно без осадков. Температура ночью +6...+8°, днем +19...+21°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Фото: Лето (pixabay.com)
На востоке - без осадков, ночью +7...+9°, днем +20...+22°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
В южных областях Украины дожди с грозой, температура ночью +11...+13°, днем около +24...+26°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Крыму без осадков, температура ночью +13...+15°, днем +24...+26°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Фото: Погода в оккупированном Крыму (meteo.gov.ua)
В Киеве 7 июня тоже без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+10°, днем +20...+22°.
Кстати, в Центральной геофизической обсерватории рассказали, что в Киеве 7 июня самая высокая температура днем была 31,8° в 2000 году, а самая низкая - ночью 4,4° в 1925 году.
Ранее сообщалось, что синоптик предупредила об изменении погоды.
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