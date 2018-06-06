"Зниження нічної температури": синоптики розповіли, якою буде погода 7 червня

Дощі очікуються лише у південних областях України

Синоптики розповіли, якою буде погода в четвер, 7 червня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У гідрометцентрі відзначили, що по всій території нашої країни очікується зниження нічної температури, переважно без опадів.

Фото: Погода 7 червня (meteo.gov.ua)

У західних областях ясно, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22°. Вітер східний, 3-8 м/с, вночі та вдень без опадів.

У Карпатах ясно, температура повітря вночі +13...+15°, вдень +25...+27°. Вітер східний, 3-8 м/с.

У центральному регіоні України ясно, температура вночі +7..+9°, вдень близько +20...+22°. Вітер північний, 3-8 м/с. Вночі та вдень без опадів.

На півночі нашої країни переважно без опадів. Температура вночі +6...+8°, вдень +19...+21°. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Фото: Літо (pixabay.com)

На сході - без опадів, вночі +7...+9°, вдень +20...+22°. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

У південних областях України очікуються дощі з грозою, температура вночі +11...+13°, вдень близько +24...+26°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У Криму без опадів, температура вночі +13...+15°, вдень +24...+26°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Фото: Погода в окупованому Криму (meteo.gov.ua)

У Києві 7 червня теж без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22°.

до Речі, у Центральній геофізичній обсерваторії розповіли, що в Києві 7 червня найвища температура вдень була 31,8° в 2000 році, а найнижча - вночі 4,4° в 1925 році.

Раніше повідомлялося, що синоптик попередила про зміну погоди.

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