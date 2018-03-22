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Снятие неприкосновенности и арест Савченко: стало известно, как голосовали нардепы

STYLERLIFE        22.03.2018 - 20:17
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Больше всего голосов набрало постановление о привлечении Савченко к уголовной ответственности

22 марта в Верховной Раде сняли депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко. Также ее привлекли к уголовной ответственности за подготовку теракта и государственного переворота в Украине. "Слово и Дело" сообщило, как депутаты голосовали за представление Генеральной прокуратуры по Савченко.

Больше всего голосов набрало постановление о привлечении Савченко к уголовной ответственности – 291. "Против" проголосовали 6 нардепов из "Оппозиционного блока", один внефракционный и один из БПП.

Фракция БПП дала 116 голосов, "Народного фронта" – 72. За постановление проголосовал 31 внефракционный нардеп, 24 члена фракции "Самопомичи", 20 – из Радикальной партии, 14 – из "Батькивщины", 8 – из "Воли народа", 6 – из "Видродження". Отетим, что "Оппоблок" "за" не голосовал.

Против постановления были: Вадим Кривохатько, Евгений Мураев, Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма, Нестор Шуфрич.

Инфографика (ru.slovoidilo.ua)

Задержание Савченко поддержали 277 парламентариев, 11 выступили против (двое из БПП, один внефракционный, один из "Видродження" и 7 из "Оппоблока").

Против были: Аркадий Корнацкий, Вадим Кривохатько, Евгений Мураев, Евгений Балицкий, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма, Василий Гуляев.

Инфографика (ru.slovoidilo.ua)

За арест Савченко проголосовали 268 депутатов, "против" проголосовали 10 народных избранников:

Против были: Аркадий Корнацкий, Вадим Кривохатько, Евгений Мураев, Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурм.

Инфографика (ru.slovoidilo.ua)

Напомним, что украинский журналист сравнил Савченко с Гитлером.

Савченко лишили неприкосновенности и задержали (video.rbc.ua)

"Нас подвела привычка обобщать": известный журналист отреагировал на скандал с Савченко "Он казался анекдотичным клоуном": украинский журналист сравнил Савченко с Гитлером
Теги: Надежда Савченко
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