Зняття недоторканності і арешт Савченко: стало відомо, як голосували нардепи

Найбільше голосів набрала постанова про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності

22 березня у Верховній Раді зняли депутатську недоторканність з Надії Савченко. Також її притягнули до кримінальної відповідальності за підготовку теракту і державного перевороту в Україні. "Слово і Діло" повідомило, як депутати голосували за подання Генеральної прокуратури по Савченко.

Найбільше голосів набрало постанову про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності – 291. "Проти" проголосували 6 нардепів з "Опозиційного блоку", один позафракційний і один з БПП.

Фракція БПП дала 116 голосів, "Народного фронту" – 72. За постанову проголосував 31 позафракційний нардеп, 24 члена фракції "Самопомичи", 20 – з Радикальної партії, 14 – з "Батьківщини", 8 – з "Волі народу", 6 – з "Відродження". Отетим, що "Оппоблок" "за" не голосував.

Проти постанови були: Вадим Кривохатько, Євген Мураєв, Михайло Добкін, Євген Балицький, Вадим Рабинович, Микола Скорик, Ігор Шурма, Нестор Шуфрич.

Інфографіка (ru.slovoidilo.ua)

Затримання Савченко підтримали 277 парламентаріїв, 11 виступили проти (двоє з БПП, один позафракційний, один з "Відродження" та 7 з "Оппоблока").

Проти були: Аркадій Корнацький, Вадим Кривохатько, Євген Мураєв, Євген Балицький, Михайло Добкін, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович, Микола Скорик, Ігор Шурма, Василь Гуляєв.

Інфографіка (ru.slovoidilo.ua)

За арешт Савченко проголосували 268 депутатів, "проти" проголосували 10 народних обранців:

Проти були: Аркадій Корнацький, Вадим Кривохатько, Євген Мураєв, Михайло Добкін, Євген Балицький, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович, Микола Скорик, Ігор Шурм.

Інфографіка (ru.slovoidilo.ua)

Нагадаємо, що український журналіст порівняв Савченко з Гітлером.

Савченко позбавили недоторканості та затримали (video.rbc.ua)