Собираем букет на Троицу правильно: какие растения станут оберегами

Троица в Украине в 2020 году будет отмечаться христианами в воскресенье, 7 июня. По традиции на этот праздник дома и храмы украшают праздничными букетами из трав и полевых цветов. Также верующие несут на праздничные службы для освящения свои букеты, чтобы потом защитить свои дома от сглаза и порчи.

В старину на Троицу люди собирали травы, так как верили, что они имеют целебную силу, а освященные букеты могли защитить дома от пожара, болезней и нищеты. Каждое растение имеет свое предназначение, пишет ТСН.

На Троицу собирают пижму, чабрец, мяту, аир, мелиссу. Полынь нужно повесить над дверью, что не пускать темные силы в дом. Стебли аира разбрасывают по полу. Пижма и любисток защитят от злых сил и сглаза, а тимьяном женщины украшали свою одежду, так как мечтали о счастливом и крепком браке.

Как рассказала эксперт Наталья Подлесная, не все травы могут стать оберегами. Она назвала те растения, которые действительно оберегают дом и всех живущих в нем.

Калина. Символ женской судьбы, олицетворение невесты. Настойкой калины девушки брызгали на дорогу, чтобы приворожить молодого человека. Кусочек древесины держали в карманах, чтобы уберечься от сглаза. При найме на работу девушки брали с собой кусок спиленной ветки калины.

Лук. Лук и чеснок издавна считаются лучшими средствами от дурного глаза и болезней. Половинки луковицы и зубки чеснока раскладывали по разным комнатам, чтобы они впитали в себя весь негатив. Для того, чтобы выгнать из дома болезнь, развешивали пучки лука и чеснока, а также делали из них косички.

Мята. Букетики из мяты приносят удачу, притягивают деньги. Мяту также клали в кошелек или тайник с ценными вещами.

Мак. В старину маками высаживали вокруг домов, чтобы отпугнуть нечистую силу. Считалось, что ведьмам придется пересчитать все маковые семечки в коробочках, чтобы попасть в дом.

Укроп. Простая трава, которую мы употребляем в пищу, вешали над дверями в доме, чтобы никто со злыми намерениями не мог войти в дом. Также укроп клали в колыбель для защиты ребенка.

Хмель. Перед венчанием невесту посыпали хмелем, чтобы в ее новой семье всегда был достаток.

Дуб. Это дерево считается донором сил и энергии. Чтобы всегда оставаться в тонусе, в старину носили с собой кусочек коры дуба или желудь.

Напомним, ранее мы писали о том, как привлечь деньги в кошелек, придерживаясь простых правил.

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