Собор Двенадцати апостолов: что строго запрещено делать 13 июля
13 июля 2022 года отмечается Собор Двенадцати апостолов, которое вспоминают каждый год после Петра и Павла (12-го июля). В народном календаре этот день издавна именуют Полупетро, Макушка лета, Двенадцать апостолов.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.
Важные традиции 13 июля
Когда-то у наших предков был интересный обычай. Они в этот день поднимались на ближайший холм и двенадцать раз кланялись солнцу. День проводили за работами в огороде, в частности, за сенокосом.
Особое отношение 13 июля к куриным яйцам. Они считаются очень полезными. Надо обязательно съесть вареное яйцо, а если отправляетесь в странствия, возьмите вареных яиц в дорогу.
Этот день надо посвятить добрым делам. Если сегодня сделать добро, оно вернется вам вдвойне.
В этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит вспоминать плохие события и обиды. Вам стоит отпустить все злое, которое вы затаили.
- Нельзя ссориться и спорить с близкими, иначе вы точно надолго поссоритесь.
- Пить алкоголь сегодня противопоказано. Есть можно все что угодно, потому что Петров пост закончился.
- Также под запретом уборка и стирка, а вот другую работу делать можно.
- Не рекомендуется стричь волосы - считается, что это отбирает силы.
- Не стоит назначать встречи в первую половину дня, иначе они плохо закончатся.
Приметы на 13 июля
- Желтые облака - к дождю, серые - к сильному ветру, белые - будет жарко и засушливо.
- Утром выпала роса - к солнечной погоде, нет росы - жди осадков.
- Считается, что с этого дня лето катится зиме навстречу.
Сон с 12 на 13 июля - вещий. Он исполнится на девятый день.
Именины отмечают владельцы таких имен:
Андрей, Иван, Петр, Филипп, Эрнест, Якуб.
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