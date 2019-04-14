Солдат Зеленский: заявление Минобороны рассорило сеть

Кандидат в президенты Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от призыва на военную службу в период с 2014 по 2015 год. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Зеленский годен к военной службе и находится на учете военнообязанных в родном для лидера студии "Квартал 95" Кривом Роге с декабря 2008 года и по настоящее время. Воинское звание кандидата на пост главы государства солдат, а военно-учетная специальность - делопроизводитель делопроизводства.

Отмечается, что военную службу в ВСУ шоумен не проходил. В Минобороны заявили, что для призыва во время мобилизации Зеленскому направлялись повестки 15 апреля 2014-го, 23 июня 2014-го и 15 августа того же года, а также 10 мая 2015-го по адресу, определенному в его учетных документах.

"Гражданин Зеленский В. А. в военный комиссариат по его вызову не являлся", - резюмировали в ведомстве.

Скриншот (facebook.com/Міністерство оборони України)

Пользователи сети восприняли заявление Минобороны крайне неоднозначно. В интернете начались настоящие баталии: одни украинцы считают, что Зеленский нарушил закон, а другие юзеры уверены, что ничего страшного в этом нет, ведь "многие из нас игнорировали повестки во время мобилизации".

А хіба ухилятися від призову - то за законом не карається?

Его нельзя было на версту к выборам президента допускать...

Ось чому він на дебати не йде, боїться що повістку вручать.

Я, как выехал из Крыма в 2014-м, пошел сам в военкомат без всяких повесток. Почему Зе не пошел?

Огласите, пожалуйста, весь список тех, кто не явился.

Скриншот комментариев (facebook.com/Міністерство оборони України)

А де були сини Пороха, Авакова, Турчинова, Луцика, Пашинського?

Здається, МО вирішило дати заробити хорошому адвокатові:)

Хочеться прям цього ухилянта і боягуза процитувати: "Весна пришла - пора сажать".

Не опускайтесь ниже плинтуса, не цыпляйтесь за соломинку! Переубедить оппонентов уже не удастся, приходите и голосуйте.

Не занимайтесь ерундой. Под эту статью попадает пол страны. Пусть те, кто пишет запыты, потрусят тех, кто с ними сидит рядом в сессионной зале.

А чому в розшук не оголошували?

А повістки куди відправляли, якщо він давно живе і прописаний в Києві? На дєрєвню дєдушкє? І чому про це згадали лише зараз?

Скриншот комментариев (facebook.com/Міністерство оборони України)

В то же время мать Владимира Зеленского уверяет, что на ее адрес в Кривом Роге, где кандидат в президенты проживал до переезда в Киев, никаких "повесток про мобилизацию" не приходило.

"Он давно живет и прописан в Киеве, почему это какую-то повестку мне могли приносить", - отметила Римма Зеленская.

Мать Владимира Зеленского сделала заявление

Хотя еще в 2014 году Зеленский якобы сам признался, что ему "действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на домашний адрес принесли повестку". При этом шоумен в комментарии одному изданию подчеркнул, что "будет действовать по закону", но "повестку должны переслать по его месту жительству в Киев".

О том, что военкомат действительно присылал минимум одну повестку Зеленскому по адресу в Кривом Роге, говорил и отец Владимира Александровича.

"Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется", - рассказал отец кандидата.

Также интересным является тот факт, что, по словам юриста Олега Погорелого, в 2014 году Зеленского не могли призывать в армию, так как на тот момент у него было двое малолетних детей и это якобы "не давало права государству призывать в армию" будущего кандидата в президенты Украины.