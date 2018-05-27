Солнечно и сухо: синоптики дали прогноз погоды на понедельник

В некоторых регионах будет жарко

Последний понедельник мая в Украине будет по-летнему теплым и сухим. Синоптики сообщают, что начало недели в Украине будет без существенных осадков. Температура воздуха, по данным Украинского гидрометцентра будет колебаться от +23 до 28 градусов.

На востоке страны будет тепло, местами даже жарко. В Луганске и Харькове дневная температура составит +23 +26 градусов, ночью +7 + 11 градусов.

В Днепре, Полтаве, Запорожье и Сумах дневная температура воздуха составит +24 +27 градусов. Ночью температура опустится до +9 +11 градусов.

На юге страны будет жарко. Дневная температура в Николаеве, Херсоне и Одессе составит от +25 до +28 градусов. Прохладно будет только ночью, от +12 до +15 градусов.

В Крыму днем +25 +27 градусов. Ночью +13 +15 градусов.

В западных областях Украины синоптики прогнозируют от +23 до +25 градусов во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Хмельницком и Черновцах. Ночная температура будет колебаться от +9 до +11 градусов.

На Закарпатье жарко, от +26 до +28 градусов днем и +11 +13 градусов ночью.

В центральных областях температура воздуха составит +25 +27 градусов днем, ночью от +9 до +12 градусов.

Температура воздуха в понедельник, 28 мая, в столице будет высокой, от +25 до +27 градусов. Ночью опустится до +10 +12 градусов. Без осадков.

Фото: Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик дала прогноз погоды на начало недели.

Наталка Диденко поздравила жителей страны с Зеленым воскресеньем и предупредила, что в ближайшие дни температура воздуха в Украине начнет существенно подниматься.

Вероятность дождей увеличится во второй половине недели. Синоптик пообещала дожди и грозы в западных, северных и центральных областях.

Рекомендуем посмотреть: Топ-10 развенчанных мифов от Уляны Супрун

Видео: video.rbc.ua