"Температура начнет подниматься": синоптик дала прогноз погоды на начало недели

В некоторых регионах возможны дожди

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в начале недели. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко поздравила жителей страны с Зеленым воскресеньем и предупредила, что в ближайшие дни температура воздуха в Украине начнет существенно подниматься.

"Любисток, мята…Это не слова, а сразу в воображении райский запах и мама, бабуля, свекровь…Поздравление с Зеленым воскресеньем. С понедельника температура начнет подниматься вверх, в ближайшие дни постепенно +23 +29 градусов", - написала Наталка Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик сообщила, что существенных осадков в ближайшие дни не предвидится, но предупредила, что небольшие дожди возможны на западе страны.

"Дождей существенных не видно. На Западе разве пройдут периодически и местами", - сообщила Диденко.

Вероятность дождей увеличится во второй половине недели. Синоптик пообещала дожди и грозы в западных, северных и центральных областях.

"31 мая вероятность дождей с грозами увеличится на Западе, Севере и в центральных областях Украины", - предупредила Диденко.

В Киеве ближайшие дни будут теплыми, без осадков. Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +28 градусов.

"В столице одежда на киевлянах светлеет, становится тоньше – постепенно в ближайшие дни до +28 градусов. Дожди в столице возможны 31 мая", - написала Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики указали на регионы, которые "накроет" непогода.

Сегодня, 27 мая, практически на все территории Украины ожидается солнечная погода, однако некоторым областям "не повезет". Об этом говорится в прогнозе украинского гидрометцентра.

Так, северные области Украины ожидает солнечная и теплая погода без осадков. Температура за окном будет на уровне 21-24 градусов тепла, а ночью опуститься до 8-10 по Цельсию.

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Видео: video.rbc.ua