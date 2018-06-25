Солнечно и тепло: синоптики уточнили погоду на 25 июня

Стало известно, где пройдет дождь

В большинстве регионов Украины в понедельник, 25 июня, будет солнечно, сухо и тепло. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики сообщили, что небольшие дожди ожидаются только на Западе страны. Ночью там температура воздуха опуститься до +7 +12 градусов, а днем прогреется до +19 +23 градусов.

На остальной территории Украины будет солнечно и сухо.

На севере страны без осадков. Ночная температура будет колебаться от +9 до +12 градусов, днем будет тепло, от +19 до +22 градусов.

На востоке будет теплее, днем от +24 до +26 градусов, ночью +12 +14 градусов.

На юге солнечно, без осадков. Днем +23 +27 градусов. Ночью от +11 до +13 градусов.

В центре Украины будет ясно. Температура воздуха прогреется до +22 +25 градусов днем, а ночью будет от +9 до +11 градусов.

В Киеве 25 июня будет солнечно и сухо. Ночная температура составит +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики рассказали о погоде в первой половине недели.

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