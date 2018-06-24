Вернутся грозы: синоптики рассказали о погоде в первой половине недели

На Украину надвигается жара

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет украинцев в первой половине рабочей недели. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 25 июня, в большинстве регионов Украины будет сухо, а температура воздуха начнет прогреваться до +21 +28 градусов.

Дожди ожидаются только в западных областях страны.

Во вторник, 26 июня, в страну вернется грозовой фронт, который принесет с собой ухудшение погоды во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В остальных регионах страны будет сухо и солнечно. Температура воздуха в западных регионах будет колебаться от +22 до +24 градусов. На остальной территории страны будет жарко, от +24 до +29 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В среду, 27 июня, грозовой фронт распространится по всей территории страны. Дожди с грозами пройдут во всех регионах Украины. Температура воздуха в западных областях составит +22 +24 градуса, на севере от +24 до +26 градусов. В центре, на востоке и на юге страны будет жарко, от +25 до +32 градусов. В Запорожье, Днепре и Донецке до +35 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В четверг, 28 июня, по всей территории Украины, кроме западных областей будет жарко. На востоке – до +35 градусов, на юге от +30 до +34 градусов, в центре +29 +32.

На западе будет комфортно, от +21 до +25 градусов. В Киеве столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов. Возможна гроза.

Дожди с грозами ожидаются в западных, северных и центральных регионах. В остальных – сухо.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на понедельник.

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