Немного потеплеет: синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Стало известно, где пройдут дожди

В понедельник, 25 июня, в Украине сохранится прохладная погода, но температура воздуха немного поднимется. Такой прогноз дал Украинский гидрометцентр.

Как сообщают синоптики, в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладный воздух атлантического происхождения.

Дожди пройдут только в западных областях страны. Температура воздуха днем повысится до +19 +24 градуса, ночью будет прохладно +8 +11 градусов.

В Карпатах днем от +16 до +20 градусов, ночью +8 +10 градуса. Синоптики обещают сильный дождь и грозу.

На севере Украины солнечно, без осадков. Днем прогреется до +25 градусов, ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов.

На востоке страны ясно и сухо. Днем будет жарко, от +25 до +28 градусов. Ночью +14 +17.

Комфортно будет и на юге страны. Днем столбики термометра покажут +25 +28 градусов, ночью +13 +18 градусов.

В Крыму сухо, без осадков. Днем от +25 до +28 градусов, ночью +15 +17 градусов.

В центре Украины солнечно, без осадков. Днем от +23 градусов до +25 градусов. Ночью +10 +13 градусов.

В столице Украины без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +21 +23 градусов, ночью будет прохладнее +8 +10 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве за весь период метеорологических наблюдений самая высокая температура днем 25 июня была зафиксирована на отметке 34,1 градуса тепла в 1957 году, а самая низкая - в ночь на отметке 5,8 градуса выше нуля в 1908 году.

Кстати, народный синоптик дала прогноз погоды на 25 июня.

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