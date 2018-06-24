Трохи потеплішає: синоптики дали прогноз погоди на понеділок

Стало відомо, де пройдуть дощі

У понеділок, 25 червня, в Україні збережеться прохолодна погода, але температура повітря трохи підніметься. Такий прогноз дав Український гідрометцентр.

Як повідомляють синоптики, у найближчу добу погоду в Україні визначатиме прохолодне повітря атлантичного походження.

Дощі пройдуть лише в західних областях країни. Температура повітря вдень підвищиться до +19 +24 градуси, вночі прохолодно +8 +11 градусів.

У Карпатах вдень від +16 до +20 градусів, вночі +8 +10 градусів. Синоптики обіцяють сильний дощ і грозу.

На півночі України сонячно, без опадів. Вдень прогріється до +25 градусів, вночі температура повітря буде коливатися від +10 до +12 градусів.

На сході країни ясно і сухо. Вдень буде спекотно, від +25 до +28 градусів. Вночі +14 +17.

Комфортно буде і на півдні країни. Вдень стовпчики термометра покажуть +25 +28 градусів, вночі +13 +18 градусів.

У Криму сухо, без опадів. Вдень від +25 до +28 градусів, вночі +15 +17 градусів.

У центрі України сонячно, без опадів. Вдень від +23 градусів до +25 градусів. Вночі +10 +13 градусів.

У столиці України без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +21 +23 градусів, вночі буде прохолодніше +8 +10 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура вдень 25 червня була зафіксована на позначці 34,1 градуси тепла в 1957 році, а найнижча - в ніч на позначці 5,8 градуса вище нуля в 1908 році.

До речі, народний синоптик дала прогноз погоди на 25 червня.

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