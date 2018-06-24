"С контрастами и различным уровнем влажности": синоптик дала прогноз погоды на 25 июня

На Западе столбики термометров опустятся до +2 градусов Цельсия

В понедельник, 25 июня ожидается снижение температуры воздуха на территории почти всей страны. Минимальная температура будет в Карпатах — до +2… +6 градусов. Об этом сообщила первый синоптик страны Наталья Диденко в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что "погода снова будет неоднородной, с контрастами и различным уровнем влажности", потому важно правильно одеться.

"На Западе Украины будет доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально +6… +12, в Карпатах +2… +6 градусов, максимально +18… +23 градуса, в Карпатах +12… +17 градусов. На Севере есть вероятность небольших дождей, в Сумской — сухо", — спрогнозировала синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Также Наталья Диденко рассказала, где ожидаются потепления.

"Потеплеет до +23… +26 градусов, разве в северных районах Черниговщины будет +21… +24 градуса. На Востоке - без осадков, без тридцаток, +25… +29 градусов. Центральная часть немного разделится - в Винницкой +23, в Днепре и районах +28. Всего ожидается +24… +27 градусов, без осадков. Южная часть - идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, без кусачей жары, +25… +29 градусов", — пишет Диденко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

В столице Украины ожидаются незначительные осадки, но "периодически и локально". Температура воздуха в Киеве будет держаться на уровне +23… +24 градусов.

Напомним, что 24 июня, практически все области Украины ожидают сильные осадки с небольшим похолоданием. Об этом говорится в прогнозе синоптиков украинского Гидрометцентра.

Видео: (video.rbc.ua)