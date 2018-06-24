Грозовой фронт и похолодание: синоптики озвучили украинцам неприятный прогноз

Погода продолжает "испытывать" украинцев

Сегодня, 24 июня, практически все области Украины ожидают сильные осадки с небольшим похолоданием. Об этом говорится в прогнозе синоптиков украинского гидрометцентра.

Жителей западной Украины ожидает пасмурная погода с дождями. Днем температура воздуха прогреется до 17-19 градусов тепла, а ночью опуститься до 6-11 по Цельсию.

В северных региионах Украины также стоит ждать осадков, но грома или молнии не предвидится. Днем столбик термометра будет показывать 17-21 градуса тепла, а ночью около 9-12 по Цельсию.

Украинцев, проживающих в восточных регионах страны, ожидают сильные дожди с возможными грозами и молниями. Днем воздух за окном прогреется до 19-26 по Цельсию, а ночью аналогичный показатель опуститься до 11-19 тепла.

Центральные и южные регионы ожидает пасмурная погода с осадками. Облачная погода без дождей будет наблюдаться в южных регионах. Днем воздух прогреется до 18-24 по Цельсию, а ночью столбик термометра будет на уровне 10-12 тепла.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

В столице Украины и области стоит ожидать частичной облачности с осадками. Температура будет на уровне 17-21 тепла. Облачную погоду стоит ожидать жителям Яготина, Белой Церкви и Мироновки.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет Украину в воскресенье, 24 июня. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook. Синоптик сообщила, что Украина находится в зоне холодного атмосферного фронта, который принес с собой понижение температуры и дожди.

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