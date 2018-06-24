Грозовий фронт і похолодання: синоптики озвучили українцям неприємний прогноз

Погода продовжує "випробовувати" українців

Сьогодні, 24 червня, практично всі області України очікують сильні опади з невеликим похолоданням. Про це йдеться в прогнозі синоптиків українського гідрометцентру.

Жителів західної України чекає похмура погода з дощами. Вдень температура повітря прогріється до 17-19 градусів тепла, а вночі опуститися до 6-11 за Цельсієм.

У північних региионах України також варто чекати опадів, проте грому або блискавки не передбачається. Вдень стовпчик термометра показуватиме 17-21 градусів тепла, а вночі близько 9-12 за Цельсієм.

Українців, які проживають у східних регіонах країни, очікують сильні дощі з можливими грозами і блискавками. Вдень повітря за вікном прогріється до 19-26 за Цельсієм, а вночі аналогічний показник опуститися до 11-19 тепла.

Центральні та південні регіони чекає похмура погода з опадами. Хмарна погода без дощів буде спостерігатися в південних регіонах. Вдень повітря прогріється до 18-24 за Цельсієм, а вночі стовпчик термометра буде на рівні 10-12 тепла.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

В столиці України та області варто очікувати часткової хмарності з опадами. Температура буде на рівні 17-21 тепла. Хмарну погоду варто чекати жителям Яготина, Білої Церкви та Миронівки.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає Україну в неділю, 24 червня. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Синоптик повідомила, що Україна знаходиться в зоні холодного атмосферного фронту, який приніс з собою зниження температури і дощі.

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