Крутые контрасты: синоптик дала прогноз погоды на воскресенье

Украину накроет холодный фронт

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет Украину в воскресенье, 24 июня. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что Украина находится в зоне холодного атмосферного фронта, который принес с собой понижение температуры и дожди.

"Крутые контрасты сегодня в Украине. Температурные. Прямо сейчас от западных +10 градусов, а карпатских + 3 + 7 градусов, в восточных + 32 + 33 градусов! О карпатском снег будто уже все написали. Также сейчас почти вся Украина - в зоне холодного атмосферного фронта. Дожди. Нам в снежки некогда играть, у нас сачки для бабочек и мангалы для агрессивных шашлыков актуальны еще", - написала синоптик.

На западной Украине будет холодно, местами пройдут дожди.

"Завтра воздух на Западе не успеет еще как следует прогреться, ночью 5 + 10, в горах + 2 + 5 градусов, на высокогорье местами около нуля, днем 14 + 18 градусов. Ближайшей ночью осадки в западных областях прекратятся, но днем снова заморосит", - сообщила Диденко.

На севере страны утром будет ясно и тепло.

"На севере днем в воскресенье появится солнышко, потеплеет до + 20 + 22 градусов, однако вечером также подойдет небольшой дождь", - отметила синоптик.

В центральной части, по прогнозам Диденко, будет дождливо. От центра к востоку температура будет повышаться.

"Центральная часть Украины: ночью дождь на Полтавщине, в Днепре и его районах будет идти дождь, днем из центральных областей только Винницкая область побудет в дождевых облаках. А так воскресенье - солнечная. Температура в центре - от винницких 20 градусов к днепровским + 25 + 27 градусов", - сообщила синоптик.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На востоке станет немного прохладнее, ночью и утром пройдут дожди.

"На Востоке наконец жара спадет: завтра днем там + 25 + 28 градусов. То есть, без тридцаток. И главное, ближайшей ночью и завтра утром Востоком пройдут дожди. Днем в воскресенье осадки лишь в Луганской области", - написала Диденко.

На юге будет тепло и солнечно. Осадки ожидаются только в Запорожской области.

"На Юге завтра - прекрасная погода. Дожди задержатся только ночью в Запорожской области и в Крыму. Днем везде в южной части будет солнечно и + 24 + 27 градусов", - отметила синоптик.

В столице в воскресенье будет прохладно, возможет дождь.

"И наконец Киев. В столице завтра свободно гуляйте и свободно дышите - без существенных осадков, красивые капли на лепестках после сегодняшнего дождя, забрызганные грязью веселые уличные собаки, солнечные прояснения и около +20 градусов. Дождик может подойти или во второй половине дня или вечером. Но вечером уже все будут гладить вещи на понедельник и отходить от активного отдыха на диванах", - сообщила Диденко и добавила, что отдыхающим в Карпатах стоит запастись теплой одеждой.

"Специально для вас. В ближайшие дни зонты, дождевики, куртки, флис - актуально. А кто прихватил с собой пуховички - тот молодец. Потому в ближайшие дни вероятность дождей - значительная. Горы - свой микроклимат, поэтому, хотя по прогнозу все время дожди, без прояснений не обойдется, верю. Немного потеплеет во вторник, но 28 июня - снова похолодает и существенные дожди. Непогода пусть компенсируется теплыми впечатлениями. И поддержите местных умельцев - накупите безрукавок, рогатых гуцульских шапок, пестрых шерстяных носков побольше. Пусть всем будет лето. А тепло или холод всегда можно перетянуть на свою сторону", - добавила Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики озвучили печальный прогноз на выходные.

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