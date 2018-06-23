Круті контрасти: синоптик дала прогноз погоди на неділю

Україну накриє холодний фронт

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає Україну в неділю, 24 червня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що Україна знаходиться в зоні холодного атмосферного фронту, який приніс з собою зниження температури та дощі.

"Круті контрасти сьогодні в Україні. Температурні. Прямо зараз від західних +10 градусів, а карпатських + 3 + 7 градусів, у східних + 32 + 33 градусів! Про карпатський сніг ніби вже все написали. Також зараз майже вся Україна - в зоні холодного атмосферного фронту. Дощі. Нам в сніжки нема коли грати, у нас сачки для метеликів та мангали для агресивних шашликів актуальні ще", - написала синоптик.

На західній Україні буде холодно, місцями пройдуть дощі.

"Завтра повітря на Заході не встигне ще як слід прогрітися, вночі 5 + 10, в горах + 2 + 5 градусів, на високогір'ї місцями близько нуля, вдень 14 + 18 градусів. Найближчої ночі опади у західних областях припиняться, але вдень знову замрячить", - повідомила Діденко.

На півночі країни зранку буде ясно і тепло.

"На півночі вдень у неділю з'явиться сонечко, потеплішає до + 20 + 22 градусів, однак увечері також підійде невеликий дощ", - зазначила синоптик.

У центральній частини, за прогнозами Діденко, дощитиме. Від центру до сходу температура буде підвищуватися.

"Центральна частина України: вночі дощ на Полтавщині, в Дніпрі та його районах буде йти дощ, вдень з центральних областей тільки Вінницька область побуде в дощових хмарах. А так неділя - сонячна. Температура в центрі - від вінницьких 20 градусів до дніпровських + 25 + 27 градусів", - повідомила синоптик.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На сході стане трохи прохолодніше, вночі та вранці пройдуть дощі.

"На Сході нарешті спека спаде: завтра вдень там + 25 + 28 градусів. Тобто, без тридцяток. І головне, найближчої вночі та завтра вранці Сходом пройдуть дощі. Вдень у неділю опади лише в Луганській області", - написала Діденко.

На півдні буде тепло і сонячно. Опади очікуються тільки в Запорізькій області.

"На Півдні завтра - прекрасна погода. Дощі затримаються тільки вночі в Запорізькій області та в Криму. Вдень скрізь у південній частині буде сонячно і + 24 + 27 градусів", - зазначила синоптик.

У столиці в неділю буде прохолодно, можливий дощ.

"І нарешті Київ. У столиці завтра вільно гуляйте і дихайте вільно - без істотних опадів, красиві краплі на пелюстках після сьогоднішнього дощу, заляпані брудом веселі вуличні собаки, сонячні прояснення і близько +20 градусів. Дощик може підійти або в другій половині дня чи ввечері. Але ввечері вже всі будуть гладити речі на понеділок і відходити від активного відпочинку на диванах", - повідомила Діденко і додала, що тим, хто відпочиває у Карпатах варто запастися теплим одягом.

"Спеціально для вас. У найближчі дні парасольки, дощовики, куртки, фліс - актуально. А хто прихопив з собою пуховички - той молодець. Тому в найближчі дні ймовірність дощів - значна. Гори - свій мікроклімат, тому, хоча за прогнозом весь час дощі, без прояснень не обійдеться, вірю. Трохи потеплішає у вівторок, але 28 червня - знову похолодає і суттєві дощі. Негода нехай компенсується теплими враженнями. І підтримайте місцевих умільців - накупіть безрукавок, рогатих гуцульських шапок, барвистих вовняних шкарпеток побільше. Нехай усім буде літо. А тепло або холод завжди можна перетягнути на свою сторону", - додала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики озвучили сумний прогноз на вихідні.

Люди тонуть мовчки