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Пасмурно и дожди: синоптики озвучили печальный прогноз на выходные

STYLERLIFE        23.06.2018 - 13:30
Иллюстративное фото: дождь (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: дождь (РБК-Украина)

Погода на выходных существенно "испортится"

На этих выходных синоптики прогнозируют существенное похолодание и дожди с грозами во многих областях Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Так, западные регионы Украины ожидают дожди. Дневная температура будет на уровне +10+12 градусов тепла.

Украинцам, проживающим в северных областях Украины, стоит готовиться к пасмурной и дождливой погоде. Температура утром будет на уровне +11+13 тепла.

Жителей восточных областей на выходных будет ждать солнце и частичные осадки. Непогода обойдет стороной только жителей Харьковской области. В остальных областях будут дожди с грозами и временными прояснениями. Столбик термометра будет показывать от 20 до 34 градусов тепла.

Центральные и южные регионы на выходных также накроют осадки. Температура за окном прогреется до 11+28 градусов тепла.

Фото: прогноз погоды по Украине (pogoda.unian.ua)

В столице Украины и областях стоит ожидать сильных дождей и пасмурной погоды. Столбик термометра будет показывать днем от 13 до 18 тепла.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (pogoda.unian.ua)

Кстати, синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины в субботу, 23 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м", - говорится в сообщении.

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Теги: Дождь, прогноз, погода
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