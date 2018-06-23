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Хмарність й дощі: синоптики озвучили сумний прогноз на вихідні

STYLERLIFE        23.06.2018 - 13:30
Ілюстративне фото: дощ (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: дощ (РБК-Україна)

Погода на вихідних суттєво "зіпсується"

На цих вихідних синоптики прогнозують суттєве похолодання та дощі з грозами у багатьох областях України. Про це повідомляє УНІАН.

Так, західні регіони України очікують дощі. Денна температура буде на рівні +10+12 градусів тепла.

Українцям, які проживають у північних областях України, варто готуватися до похмурної та дощовій погоді. Температура вранці буде на рівні +11+13 тепла.

Жителів східних областей на вихідних буде чекати сонце і часткові опади. Негода обійде стороною тільки жителів Харківської області. В інших областях будуть дощі з грозами і тимчасовими проясненнями. Стовпчик термометра показуватиме від 20 до 34 градусів тепла.

Центральні та південні регіони на вихідних також накриють опади. Температура за вікном прогріється до 11+28 градусів тепла.

Фото: прогноз погоди по Україні (pogoda.unian.ua)

У столиці України та області варто очікувати сильних дощів і похмурої погоди. Стовпчик термометра показуватиме вдень від 13 до 18 тепла.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (pogoda.unian.ua)

До речі, синоптики попереджають про підвищення рівня води у річках України в суботу, 23 червня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 23 червня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута та Сірету (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м", - йдеться в повідомленні.

День літнього сонцестояння 2018. Коли станеться. Прикмети (video.rbc.ua)

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Теги: Дождь, прогноз, погода
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