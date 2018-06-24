"З контрастами і різним рівнем вологості": синоптик дала прогноз погоди на 25 червня

На Заході стовпчики термометрів опустяться до +2 градусів Цельсія

У понеділок, 25 червня очікується зниження температури повітря на території майже всієї країни. Мінімальна температура буде в Карпатах — до +2... +6 градусів. Про це повідомила перший синоптик країни Наталя Діденко в соціальній мережі Facebook.

Вона розповіла, що "погода знову буде неоднорідною, з контрастами і різним рівнем вологості", тому важливо правильно одягнутися.

"На Заході України буде домінування прохолодної, а вночі і холодної погоди: мінімально +6... +12, у Карпатах +2... +6 градусів, максимально +18... +23 градуси, в Карпатах +12... +17 градусів. На Півночі є ймовірність невеликих дощів, у Сумській — сухо", — спрогнозувала синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Також Наталка Діденко розповіла, де очікуються потепління.

"Потеплішає до +23... +26 градусів, хіба в північних районах Чернігівщини буде +21... +24 градуси. На Сході без опадів, без тридцяток, +25... +29 градусів. Центральна частина трохи розділиться - у Вінницькій +23, у Дніпрі та районах +28. Всього очікується +24... +27 градусів, без опадів. Південна частина - ідеальна погода, сонячно, сухо, тепло, без кусючої спеки, +25... +29 градусів", — пише Діденко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

У столиці України очікуються незначні опади, але "періодичні і локальні". Температура повітря триматиметься на рівні +23... +24 градусів.

Нагадаємо, що 24 червня, практично всі області України очікують сильні опади з невеликим похолоданням. Про це йдеться в прогнозі синоптиків українського Гідрометцентру.

Відео: (video.rbc.ua)