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Повернуться грози: синоптики розповіли про погоду в першій половині тижня

STYLERLIFE        24.06.2018 - 20:20
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

На Україну насувається спека

Синоптики розповіли про те, яка погода чекає українців у першій половині робочого тижня. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У понеділок, 25 червня, у більшості регіонів України буде сухо, а температура повітря почне прогріватися до +21 +28 градусів.

Дощі очікуються лише у західних областях країни.

У вівторок, 26 червня, в країну повернеться грозовий фронт, який принесе з собою погіршення погоди у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях. В інших регіонах країни буде сухо і сонячно. Температура повітря у західних регіонах буде коливатися від +22 до +24 градусів. На решті території країни буде жарко, від +24 до +29 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У середу, 27 червня, грозовий фронт пошириться по всій території країни. Дощі з грозами пройдуть у всіх регіонах України. Температура повітря в західних областях становитиме +22 +24 градуси, на півночі від +24 до +26 градусів. У центрі, на сході і на півдні країни буде жарко, від +25 до +32 градусів. У Запоріжжі, Дніпропетровську та Донецьку до +35 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У четвер, 28 червня, по всій території України, крім західних областей буде спекотно. На сході – до +35 градусів, на півдні від +30 до +34 градусів, в центрі +29 +32.

На заході буде комфортно, від +21 до +25 градусів. У Києві стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів. Можлива гроза.

Дощі з грозами очікуються в західних, північних і центральних регіонах. В інших – сухо.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики дали прогноз погоди на понеділок.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів

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Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
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