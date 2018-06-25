Сонячно і тепло: синоптики уточнили погоду на 25 червня

Стало відомо, де пройде дощ

У більшості регіонів України у понеділок, 25 червня, буде сонячно, сухо і тепло. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики повідомили, що невеликі дощі очікуються лише на Заході країни. Вночі там температура повітря знизиться до +7 +12 градусів, а вдень прогріється до +19 +23 градусів.

На решта території буде сонячно та сухо.

На півночі країни без опадів. Нічна температура коливатиметься від +9 до +12 градусів, вдень буде тепло, від +19 до +22 градусів.

На сході буде тепліше, вдень від +24 до +26 градусів, вночі +12 +14 градусів.

На півдні сонячно, без опадів. Вдень +23 +27 градусів. Вночі від +11 до +13 градусів.

У центрі України буде ясно. Температура повітря прогріється до +22 +25 градусів вдень, а вночі буде від +9 до +11 градусів.

У Києві 25 червня буде сонячно та сухо. Нічна температура становитиме +8 +10 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики розповіли про погоду в першій половині тижня.

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