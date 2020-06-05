Совет церквей зовет Зеленского на личный разговор: что будут обсуждать

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Во Всеукраинском совете церквей намерены обсудить с президентом ряд социальных вызовов

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций инициировал встречу с президентом Владимиром Зеленским, на которой намерен обсудить проблематику коммерческого суррогатного материнства и тему семейной политики.

Также на повестке дня указаны вопросы относительно противодействия домашнему насилию, которое увеличилось во время карантина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСЦиРО.

Отмечается, что эти вопросы и другие социальные вызовы, которые "требуют налаживания государственно-конфессионального взаимодействия", Совет предлагает обсудить при личной встрече с гарантом.

"Особым резонансом отзывается в обществе проблематика коммерческого суррогатного материнства, которое запрещено во многих странах Европы, однако много лет превратилось в бизнес по торговле детьми в Украине. В итоге, несколько недель все общество могло наблюдать, как несколько десятков младенцев были брошены в киевской гостинице, как "товар", за которым не пришел покупатель", - говорится в сообщении.

В этом контексте ВСЦиРО поддержал заявление уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы относительно рисков, с которыми сталкиваются женщины и дети, рожденные в результате суррогатного материнства.

Также в Совете Церквей подчеркнули необходимость формирования государственной семейной политики с учетом "катастрофической демографической ситуации в Украине, большого процента разводов и детей, воспитывающихся из-за этого в неполных семьях".

В ВСЦиРО, в частности, выступили за внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни и ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях. В то же время нужно популяризировать усыновление.

Высказываясь относительно ситуации с домашним насилием, Совет Церквей призывает правительство и парламент "вместо ратификации так называемой Стамбульской Конвенции, ангажированной гендерной идеологией" развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин.

"То есть пойти по пути тех странах Европы, которые также отказались от ратификации этой Конвенции (как пример, Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения)", - объяснили в пресс-службе.

Напомним, что в конце апреля вспыхнул громкий скандал из-за того, что в столичном отеле "Венеция" находятся около 50 младенцев, рожденных для иностранцев от суррогатных матерей.

Позже владелец клиники суррогатного материнства признался, что скандальный видеоролик о ситуации в отеле снимали специально для того, чтобы в условиях карантина иностранцам разрешили попасть в страну и забрать детей.

Также недавно сообщалось, что в Украине 42 тысячи детей вернули из интернатов в проблемные семьи, ничего не проверив.

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Автор: Владимир Костырин