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Спасение детей в Таиланде: эксперт прокомментировал испытания Маском субмарины

STYLERLIFE        09.07.2018 - 14:18
Фото: спасательная операция в Таиланде (gettyimages.com)
Фото: спасательная операция в Таиланде (gettyimages.com)

Академик объяснил механизм работы мини-субмарины Илона Маска

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков прокомментировал испытания мини-субмарины, которую сделала команда Илона Маска для проведения спасательной операции детей, которые оказались в ловушке в Таиланде. Об этом сказал изданию RT.

"Тот факт, что Илон Маск ввязался в это дело и старается помочь – очень здорово. Тут надо использовать любые разработки, не важно, космические они или подводные", - сказал Железняков.

Также он объяснила принцип работы маленькой подводной лодки. "Ракеты часто строятся по модульному принципу. То есть, используется некий каркас, в данном случае труба. И дальше уже его приспосабливают для определенных целей. Получается, что ту трубу, которую Маск применяет в ракете, можно использовать по ее техническим характеристикам и для подводных исследований. Главное – каркас. Если он выдерживает все подводные перегрузки, значит, его надо задействовать", - сообщил эксперт.

Ранее американский миллиардер и изобретатель Илон Маск сообщил о том, что проводятся испытания мини-субмарины, которая поможет освободить детей из пещеры. Он опубликовал на своей странице в Twitter видеокадры испытаний подводного агрегата.

Стоит отметить, что операция по выводу детей из затопленной пещеры в Таиланде возобновилась сегодня, 9 июля, в 11:00. Спасены уже пятеро детей.

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Теги: Таиланд, дети, Илон Маск, эксперт
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