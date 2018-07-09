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Порятунок дітей в Таїланді: експерт прокоментував випробування Маском субмарини

STYLERLIFE        09.07.2018 - 14:18
Фото: рятувальна операція в Таїланді (gettyimages.com)
Фото: рятувальна операція в Таїланді (gettyimages.com)

Академік пояснив механізм роботи міні-субмарини Ілона Маска

Академік Російської академії космонавтики Олександр Железняков прокоментував випробування міні-субмарини, яку розробила команда Ілона Маска для проведення рятувальної операції дітей, які опинилися в пастці в Таїланді. Про це сказав виданню RT.

"Той факт, що Ілон Маск вплутався в цю справу і намагається допомогти – дуже здорово. Тут треба використовувати будь-які розробки, не важливо, космічні вони або підводні", - сказав Залізняків.

Також він пояснив принцип роботи маленького підводного човна. "Ракети часто будуються за модульним принципом. Тобто, використовується якийсь каркас, в даному випадку труба. І далі вже його пристосовують для визначених цілей. Виходить, що ту трубу, яку Маск застосовує в ракеті, можна використовувати з її технічними характеристиками і для підводних досліджень. Головне – каркас. Якщо він витримує всі підводні перевантаження, значить, його треба задіяти", - повідомив експерт.

Раніше американський мільярдер і винахідник Ілон Маск повідомив про те, що проводяться випробування міні-субмарини, яка допоможе звільнити дітей з печери. Він опублікував на своїй сторінці в Twitter відеокадри випробувань підводного агрегату.

Варто відзначити, що операція з виведення дітей із затопленої печери в Таїланді відновилася сьогодні, 9 липня, о 11:00. Врятовано вже п'ятеро дітей.

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Теги: Таиланд, діти, Ілон Маск, эксперт
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