Илон Маск показал субмарину, которая поможет спасти детей в Таиланде (видео)

Предприниматель показал видеозапись агрегата

Американский миллиардер и предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины, которую его команда разработала специально для того, чтобы помочь спасти детей из затопленной пещеры в Таиланде. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

Маленькая подводная лодка сделана из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9.

"Имитация маневрирования через узкий проход", - написал в публикации Илон Маск.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

Видео: испытания субмарины для спасения детей (twitter.com/elonmusk)

Он добавил, что субмарина достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов и достаточно маленькая, чтобы иметь возможность пройти через узкие проходы, а также чрезвычайно плотная.

Стоит отметить, что ранее предприниматель пообещал отправить своих инженеров и специальные аккумуляторы для проведения спасательной операции.

8 июля началась спасательная операция детей и их тренера, которые 23 июня оказались в ловушке из-за того, что пещеру затопило во время внезапного ливня. Шестерых детей уже освободили.

Напомним, заблокированные в пещере в Таиланде дети передали письма родным.

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