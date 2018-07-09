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Ілон Маск показав субмарину, яка допоможе врятувати дітей в Таїланді (відео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 09:10
Фото: Ілон Маск (TED.com.jpg)
Фото: Ілон Маск (TED.com.jpg)

Підприємець показав відеозапис агрегату

Американський мільярдер і підприємець, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск показав відеозапис міні-субмарини, яку його команда розробила спеціально для того, щоб допомогти врятувати дітей із затопленої печери в Таїланді. Відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Маленький підводний човен зроблений з труби для перекачування рідкого кисню ракети Falcon 9.

"Імітація маневрування через вузький прохід", - написав у публікації Ілон Маск.

 

 

Відео: випробування субмарини для порятунку дітей (twitter.com/elonmusk)

Він додав, що субмарина достатньо легка, щоб переносити двох водолазів і досить маленька, щоб мати можливість пройти через вузькі проходи, а також надзвичайно щільна.

Варто відзначити, що раніше підприємець пообіцяв відправити своїх інженерів і спеціальні акумулятори для проведення рятувальної операції.

8 липня почалася рятувальна операція дітей та їх тренери, які 23 червня виявилися в пастці з-за того, що печеру затопило під час раптової зливи. Шістьох дітей вже звільнили.

Нагадаємо, заблоковані в печері в Таїланді діти передали листи рідним.

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Теги: діти, Таиланд, спасательные работы
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