Спасут лес: в Винницкой области выпустили на волю несколько сотен фазанов

Фото: Фазаны (pixabay.com)

Фазаны – единственные птицы в Украине, которые едят колорадского жука

В Винницкой области охотники выпустили на волю в лес несколько сотен фазанов. Об этом передает "Сегодня".

Специалисты говорят, что птицы должны спасти украинские леса от насекомых-вредителей. На этот раз небезразличные охотники выпустили 200 фазанов. Делали это за десять километров от ближайших населенных пунктов. Говорят, это для того, чтобы местные селяне не выловили птиц.

Глава Немировской районной организации общества рыбаков и охотников похвастался, что в прошлом году их организация тоже выпустили несколько фазанов на волю и теперь эти птицы уже дали приплод.

Аграрии отмечают что фазаны - серьезные помощники для крестьян, так как с удовольствием уничтожают и полевых вредителей. Кроме того, фазаны – единственные птицы, которые водятся на территории Украины, способные поедать колорадского жука. А охотиться на птицу смогут по меньшей мере только через пять лет, когда фазанов в регионе станет несколько тысяч.

Видео: В Винницкой области в леса выпустили фазанов (youtube.com/Сегодня)

Ранее сообщалось, что во Львовской области спасли раненого аиста.

Птица зацепилась ногой за снегоудерживатели. Выбраться самостоятельно аист не мог, поэтому селяне вызвали пожарных.

Также сообщалось, что в Харькове школьник-живодер убил голубя и опубликовал видео.

А ваши питомцы так могут?